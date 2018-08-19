» المشدد 3 سنوات لمتهم صنع وباع ملابس الشرطة بدون ترخيص

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، معاقبة المتهم بتصنيع وحيازة وبيع الزى الرسمي لرجال هيئة الشرطة بدون ترخيص بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر وأمانة سر محمد عبد العزيز.

وأسندت النيابة للمتهم صلاح أحمد شوقي محمد ذكى بمعاونة شقيقه أحمد والمتهم أحمد عبد العزيز محمود بتصنيع وحيازة وبيع الزى الرسمي المخصص لرجال هيئة الشرطة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

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