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إحالة "أشعياء وفلتاؤوس"لـ"الجنايات"
إحالة "أشعياء وفلتاؤوس"لـ"الجنايات"

منار شديد - متابعات

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قتل رئيس دير الانبا مقار

الانبا إبيفلانيوس

إحالة أشعياء وفلتاؤوس الجنايات»

ألزم المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإحالة الراهبين "أشعياء" و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة للراهب أشعياء المقاري واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضرس" والراهب "فلتاؤوس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح لجريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار الذي عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤوس المقاري المتهم الثاني.

كان المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية قد توجه إلى مستشفى الأنجلو أمريكان بالزمالك للتحقيق مع الراهب فلتاؤس المقارى واسمه العلماني "ريمون رسمى منصور" 33 عاما، الذي يعالج حاليا عقب محاولته الانتحار، واعترف الراهب في التحقيقات بالاشتراك في قتل المجنى عليه رئيس الدير بسبب وجود ضغائن بينهم .

وبمواجهته باعترافات الراهب أشعياء المقاري والذى قرر في التحقيقات أنه ارتكب الجريمة وأعد لذلك أداة عبارة عن ماسورة حديدية ضرب بها المجنى عليه 3 ضربات على رأسه، أودت بحياته، بينما اقتصر دور المتهم الثانى على مراقبة الطريق لتسهيل مهمة المتهم الأول وتمكينه من ارتكاب الجريمة، فيما اعترف المتهم الأول بأن الدافع وراء ارتكاب جريمتهما هو وجود خلافات عقائدية ومالية بسبب أموال التبرعات التي ترد إلى الدير وكيفية التصرف فيها.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال 125 راهبًا من المتواجدين بالدير وتسلم المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف التقرير النهائى للصفة التشريحية للمجنى عليه وتحريات الجهات الامنية حول الحادث وفور اكتمال التحقيقات قررت المحامى العام إحالتهما إلى محكمة الجنايات محبوسين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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