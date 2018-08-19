» تجديد حبس 10 متهمين بالانتماء لـ«داعش» فى المنيا

19 أغسطس 2018 - 03:25 م

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد تجديد حبس 10 متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي بينهم 4 طلاب بجامعات مصرية 15 يومًا فيما قررت إخلاء سبيل 2 آخرين بكفالة مالية قدرها ألفى جنيه لكل منهما.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن سلطات الأمن ألقت لقبض على 12 متهما منذ مطلع يوليو الماضى بتهمة التحريض على التظاهر وإثارة الشغب بمراكز بنى مزار والمنيا ومطاى وأسندت لهم حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والانضمام إلى جماعة محظورة واعتناق فكر إرهابى ينتمى إلى تنظيم "داعش"، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلًا.