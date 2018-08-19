  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
أرشيفية

أزمة مريض«الإيدز» تصل لمدير أمن الدقهلية

ليبرمان

إسرائيل: نفضل التهدئة المصرية على الحرب

الكشف على الحجاج

الصحة توضح حقيقة اكتشاف أمراض وبائية بين الحُجاج

تابوت الإسكندرية

بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية

المذيعة رضوي محمود

شاهد.. أول مذيعة كفيفة فى مصر

«6 إبريل»: ممدوح حمزة قد يكون مفجر الثورة القادمة

"حمزة": البرادعى السبب فى إخفاق الكثير من شباب الثورة

إحالة "أشعياء وفلتاؤوس"لـ"الجنايات"

إحالة "أشعياء وفلتاؤوس"لـ"الجنايات"

الفنان الراحل محمد فوزي

لهذا السبب كرم بوتفليقة الموسيقار محمد فوزى

الطفل

طفل يشنق نفسه ويترك هذه الرسالة

الكونجرس الأمريكى

الكونجرس يطالب بهذا الشىء عن الإخوان

تجديد حبس 10 متهمين بالانتماء لـ«داعش» فى المنيا

قبلي وبحري

تنظيم داعش
تنظيم داعش

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

#

براءة متهمين بأحداث عنف كرداسة

#

تجديد حبس "هيثم محمدين" 15 يومًا

#

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بالتظاهر لأكتوبر المقبل

تنظيم داعش

متهمين

تجديد حبس

محكمة الجنيات

  قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد تجديد حبس 10 متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي بينهم 4 طلاب بجامعات مصرية 15 يومًا فيما قررت إخلاء سبيل 2 آخرين بكفالة مالية قدرها ألفى جنيه لكل منهما.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن سلطات الأمن ألقت لقبض على 12 متهما منذ مطلع يوليو الماضى بتهمة التحريض على التظاهر وإثارة الشغب بمراكز بنى مزار والمنيا ومطاى وأسندت لهم حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والانضمام إلى جماعة محظورة واعتناق فكر إرهابى ينتمى إلى تنظيم "داعش"، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. المصري يتعادل إيجايبا مع دوسونجو الموزمبيقي
» تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه
» تأجيل محاكمة وزير الري السابق بإهدار المال العام
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون
» تجديد حبس 10 متهمين بالانتماء لـ«داعش» فى المنيا
» بمشاركة رمضان.. مانشستر سيتي يسحق هدرسفيلد
» البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه
» بالفيديو.. نجم الزمالك: مرتضى منصور «كاسر عيني»
» إصابة 13شخصًا فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر
» تجديد حبس المدير المالي لنادي الزمالك السابق 15 يومًا
» المشدد 3 سنوات لمتهم صنع وباع ملابس الشرطة بدون ترخيص

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»