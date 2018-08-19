محافظ المنيا يسلم كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الاحتياجات الخاصة

19 أغسطس 2018 - 03:36 م

سلم عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الإعاقة بقرية تله، حيث تسلم الكراسي والدهما، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل مساندة ودعم ذوى الإعاقة والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات التي يواجهونها والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.

وقال مرعى عبد الجليل القائم بأعمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن والدهما تقدم بطلبات للحصول على كراسي متحركة الخميس الماضي وتم إجراء أبحاث اجتماعية لهما للوقوف على مدى أحقيتهما في الحصول على الكراسي المتحركة.

من جانبه، قال المحافظ إن الدولة لا تألوا جُهداً في توفير كافة سُبل الدعم لذوى الإعاقة لمجابهة أعباء المعيشة والسعي الدائم لتحقيق راحة المواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة.