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تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا بمركز العدوة

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تكريم حفظة لقران بالمنيا
تكريم حفظة لقران بالمنيا

جمال زكى

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حفل تكريم

حفظة القرن

مركز لعدوة

المتفوفين علميا \

شهد إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة بالمنيا، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقامته جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنزلة رمضان، بحضور الشيخ سليمان إبراهيم مدير المنطقة الأزهرية بالعدوة ومسئولي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وأعضاء الجمعية وعدد كبير من الأهالي والطلاب.

أكد رئيس المركز خلال الحفل، أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا.

وطالب رئيس المركز، بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته.

في نهاية الحفل، كرم رئيس المركز حفظة القرآن الكريم وبعض أعضاء الجمعية المتفوقين علمياً ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تحفيزاً لهم ، مطالباً بمزيد من التفوق في شتى المجالات وعلوم الحياة.


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