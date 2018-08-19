الصحة توضح حقيقة اكتشاف أمراض وبائية بين الحُجاج

19 أغسطس 2018 - 04:17 م

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم الأحد.

ولفت المتحدث الرسمي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه قد جرى تسجيل 18 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

وقال إن عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت، حتى صباح اليوم الاحد، 63485 حالة مرضية سواء كانت حالة جديدة أومترددة على العيادات، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 58090 حالة مرضية بمكة المكرمة المكرمة، و 5395 حالة بالمدينة المنورة، بينما دخلت 144 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 95 حالة بعد تمام شفائها، ومازال هناك 49 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وأشار الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 28 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 119 غسلة كلوية، فيما تلقت حالتين العلاج الكيماوي، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما يقوم الفريق بالمرور بصفة يومية 3 مرات على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتاً إلى أنه قد تم تسجيل 18 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 18.

وأوضح "مجاهد" ، أن الحاجة تدعى رسميه محمود علي محمد، تبلغ من العمر 62 عام، تتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة قنا، توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.