» بالفيديو.. نجم الزمالك: مرتضى منصور «كاسر عيني»

19 أغسطس 2018 - 04:26 م

قال أسامة حسن، الظهير الأيسر السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر برنامجه «استاد الحدث»، «شفت حشد جماهيري لم يدعو له مرتضى منصور، وقمت بتقبيل رأسه، البعض يتهمنى بأنه كاسر عيني، وأنا بقولهم آه كاسر عيني وكاسر عيننا كلنا».

ظهير أيسر القلعة البيضاء السابق، واصل تصريحاته: «مرتضى منصور، عملنا نادي الزمالك، وجابلنا لاعيبة جديدة، وجابلنا مدرب على أعلى مستوى، وجابلنا 7 بطولات، وميزانية 230 مليون جنيه، وبيحارب لواحده قدام إعلام قوي جدًا بيتآمر على النادي».

واستمر أسامة حسن في حديثه: «ده وقت أبناء نادي الزمالك المخلصين، ولازم بعض قدامى النادي يراجعوا نفسهم شوية، لأن الموضوع بقى خطر جدًا، وكل واحد بيفكر في مصلحته الشخصية، رغم إن الزمالك هو اللي عاملنا قيمة في المجتمع ولولاه مكناش اشتغلنا، وده آخر نداء لكل اللي زعلانين من مرتضى منصور مع إنهم عارفين إن دمه خفيف».

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الانسحاب رسميًا من مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، وتجميد النشاط الرياضى فى النادى، إلى أن يعرف جريمة مجلس الإدارة، على حد قوله، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفى الذي عقده أمس السبت، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد رئيس نادى الزمالك، أن هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى الأبيض كشف عن سرية حساباته، وأكد البنك أن حسابه الذى كان يتم تحويل الأموال فيه كان حسابا جاريا وليس ادخاريا.

وصرح مرتضى منصور، بأنه عندما تم جرد الخزينة كانت الأموال موجودة كما أعلن الزمالك وكانت هناك حافظة أموال بقيمة 40 مليون جنيه هى قيمة صفقة عبد الله السعيد التى اعتبرها صفقة القرن، خاصة أنها تسببت فى رحيل اللاعب عن الأهلى، الذي قال إنه أحرف لاعب في مصر، بخلاف وجود 18 مليون جنيه زائدة وهى قيمة صفقة حمدي النقاز.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية لحين انتهاء التحقيقات، وشكل خالد عبد العزيز الذي وصفه بـ"الوزير المخلوع" اللجنة بالرغم من موافقة الجهة الإدارية على فتح الحساب الشخصى لهانى زادة.

وأوضح مرتضى أن تعليمات النائب العام لا توجد بها ما يفيد بمنح الحق للجنة لإدارة الأمور المالية بالنادى على العكس، ما فعل وزير الرياضة خالد عبد العزيز، کما أكد رئيس نادى الزمالك أن مجلس إدارته لا يتاجر فى العملة، وأوضح أن اتهام المجلس بالاتجار فى العملة ليس صحيحا.

وشدد رئيس القلعة البيضاء على أنه يتحدي أن يتواجد بنك يبيع دولارات حالياً، وأضاف أن الزمالك كان يقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمى، من أجل سفريات فريق الكرة وباقى الألعاب المختلفة وذلك عن طريق المدير المالي.