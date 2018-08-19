أزمة مريض«الإيدز» تصل لمدير أمن الدقهلية

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الأطباء

إيدز

مريض

مدير أمن الدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء محمد حجى، إخطاراً بورود بلاغ من الأطباء «عمرو.أ»، مدرس بقسم العظام بكلية طب المنصورة، و«أحمد.ع»، طبيب التخدير، و«الهادى.أ»، طبيب بقسم الطوارئ، بأنهم أثناء اطلاعهم على نتائج تحليل الفيروسات الخاصة بأحد المرضى، أجروا له عملية جراحية بمستشفى الطوارئ، اكتشفوا إصابته بمرض «الإيدز»، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المستشفى، وإجراء التحاليل اللازمة لهم ولجميع المتعاملين مع الحالة، تحسباً لإصابة أحدهم بالفيروس.

وجاء فى بلاغ الأطباء: «فوجئنا بعد إجراء الجراحة للمريض بنائب مدير المستشفى ينفعل، ويقول لنا: إزاى عملتم عملية للمريض ده، أنا طلبت تأجيل العملية، لإصابته بالإيدز»، واتهموا إدارة المستشفى بإخفاء تحاليل الفيروسات الخاصة بالمريض قبل العملية، ولم يطلعوا عليها إلا بعد إجراء الجراحة، كما أشاروا إلى أن نحو 10 أشخاص من العاملين بالمستشفى تعاملوا بشكل مباشر مع المريض.

وانتابت الأطباء حالة من الهلع بقسم العظام فى مستشفى الطوارئ، التابع لجامعة المنصورة، فأسرعوا إلى قسم شرطة أول المنصورة لتحرير محضر ضد إدارة المستشفى، بدعوى أنها عرّضت حياتهم للخطر، بعدم إبلاغهم بحقيقة حالة المريض، لاتباع إجراءات مكافحة العدوى.


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