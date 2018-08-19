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وزير الطيران: 100% زيادة في أجور العاملين

الحياة السياسية

الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني
الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني

خالد الشرقاوي

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الطيران المدني

وزير الطيران المدني

زيادة الأجور

أجور العاملين

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إنه سيتم تطبيق خطة مستقبلية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ليتم على أساسها زيادة رواتب العاملين ذات الدرجات الأدنى دفعة واحدة، أما الفئات الوظيفية بالمستويى الثاني والثالث فستتم الزيادة بنسبة 50% اعتبارًا من راتب سبتمبر للعام الجاري، و50% من راتب يوليو للعام المقبل، أما باقي الفئات الوظيفية ستتم زيادتها على مراحل.

وأضاف وزير الطيران، في رسالته للعاملين بقطاع الطيران المدني بمناسبة عيد الأضحى: إنه تم تكليف اللجان المشكلة بالمتابعة المستقبلية لجميع الفئات، واتخاذ جميع الإجراءات المالية التي تحقق طموحات العاملين، على ألا يتم تعديل أو إضافات مالية بجميع الشركات إلا بعد موافقة اللجنة العليا للأجور التي تم تشكيلها لتحقيق العدالة بين كافة العاملين.

وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجنة للارتقاء بالخدمة الطبية للعاملين وأسرهم لتكون جميع الفئات على قدر من المساواة في الحصول على الخدمة الطبية التي تعتبر أبسط حقوق العاملين وأسرهم، كما تم وضع التخطيط المستقبلي لزيادة الموارد وخفض النفقات، وذلك بما يعود اقتصاديًا على الدولة واجتماعيًا على العاملين.

وتابع الوزير: الهدف الأساسي الذي نسعى له هو الارتقاء بقطاع الطيران المدني وجميع العاملين، موضحًا أن كل العاملين بمثابة أبنائه وليس هناك عامل له تقدير أعلي من الآخر، مطالبا كافة العاملين بالعمل الدءوب وإتقان وتطوير الأداء، موضحًا أنه تم تكليف الجميع بإنهاء سفر الحجاج في سهولة ويسر، مؤكدا استمرار التقاني في العمل في مرحلة عودة الحجاج دون تقصير.


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