» تأجيل محاكمة وزير الري السابق بإهدار المال العام

19 أغسطس 2018 - 04:45 م

أجلت اليوم الأحد الدائرة 11 جنايات الجيزة، إعادة محاكمة وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين إبراهيم يوسف علام في اتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار و128 مليون جنيه، لجلسة 17 سبتمبر المقبل .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد محمد سالم لاشين وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي وأحمد بهاء الدين تمام ومحمد عامر حلمي.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول طعن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير الماضى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار جنيه،و128 مليون جنيه.