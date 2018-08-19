  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
زوجة ماهر جرجس

بالفيديو.. زوجة «جرجس» تتهم ضباط شرطة بقتله

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا

تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا

صورة عائلية لــ«عبدالناصر» ومعه أشرف مروان زوج ابنته

ساويرس :«مروان» عميل إسرائيلي من زمن «ناصر»

أرشيفية

شهادات مرعبة حول تعذيب معتقلين وموتهم في العراق

أرشيفية

أزمة مريض«الإيدز» تصل لمدير أمن الدقهلية

تابوت الإسكندرية

بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية

الكشف على الحجاج

الصحة توضح حقيقة اكتشاف أمراض وبائية بين الحُجاج

ليبرمان

إسرائيل: نفضل التهدئة المصرية على الحرب

شاهد.. زوجة رئيس وزراء باكستان الجديد تلفت الأنظار

الصفحة الأخيرة

عمران خان وزوجته
عمران خان وزوجته

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة زوجة «الأسد» بمرض خبيث

#

شاهد .. ترودو يتجاهل رئيس وزراء بلجيكا ويقبل زوجته

#

«نتنياهو»: لم تطلق علينا رصاصة واحدة من سوريا خلال 40 عامًا

#

ملفات شائكة أمام وزير التعليم العالي بـ«حكومة مدبولى»

عمران خان

رئيس وزراء باكستان

بُشرى مانيكا

لفتت صورة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مع زوجته بُشرى مانيكا الأنظار في يوم تعيينه.

ونشرت صفحة "باكستان بالعربية" على موقع "تويتر" صورة تجمع "خان مع زوجته معلقة عليها: "صورة لرئيس وزراء باكستان عمران خان مع زوجته بُشرى مانيكا في يوم تعيينه رئيسًا للوزراء".

وتفاعل نشطاء على "تويتر" مع الصورة داعين لهما بالتوفيق وان يقوم "خان" بما فيه خير للبلاد والإسلام والمسلمين.

واختير "خان"، رئيسا لوزراء باكستان بعد تصويت في الجمعية الوطنية في البلاد.

وكان حزب حركة الإنصاف، فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو الماضي، ما رفع حظوظ خان ليصبح رئيسا للحكومة بمساعدة الأحزاب الصغيرة، بعد مرور أكثر من عقدين على دخوله المعترك السياسي لأول مرة.

وينتظر خان، البالغ من العمر 65 عامًا، إرثًا ثقيلاً إذ تعاني بلاده من أزمة اقتصادية متزايدة .

وكان خان قد تعهد في السابق ببناء "باكستان جديدة".

وقد طوى خان صفحة نجم الكريكت الذي قاد بلاده نحو الفوز بكأس العالم في اللعبة عام 1992، لتحل محلها صفحة الزعيم الشعبي الإصلاحي والمناهض للفقر.

واعتمد خان، في برنامجه الانتخابي على وعود بمكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء في البلاد، والسعي نحو التحول بباكستان إلى "دولة إسلامية تتمتع بالرفاه".

وقد صوت لصالح خان في 17 أغسطس، 176 عضوًا في الجمعية الوطنية، فيما حصل منافسه زعيم حزب الرابطة الإسلامية، شهباز شريف، على 96 صوتا.

وكان خان، قد قال في تصريحات صحفية قبل الانتخابات، إنه إذا اختير لمنصب رئاسة الوزراء،سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد. وكانت العملة الباكستانية، الروبية، شهدت انخفاضًا كبيرًا في قيمتها العام الماضي، فيما ازداد التضخم والعجز التجاري.

وعلى الصعيد الدولي، تعهد خان بإجراء محادثات مع الجارة الهند، من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول إقليم كشمير، الذي يعد أبرز سبب للخلاف بين البلدين النوويين.

كما دعا إلى روابط متساوية من "المصالح المتبادلة" مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه من أشد المنتقدين للتدابير التي تتبعها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، كالضربات الموجهة باستخدام الطائرات المسيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع مؤخرًا المساعدات عن باكستان، متهمًا إياها بتوفير "ملاذ آمن" للإرهابيين الناشطين في أفغانستان المجاورة.

وخلال الحملة الانتخابية واجه خان، اتهامات بأنه يستفيد من تدخل الجيش ضد منافسيه.

وتعد الانتخابات التي أفضت إلى وصول خان للسلطة، المرة الثانية في تاريخ باكستان التي يتم فيها انتقال الحكم من حكومة مدنية إلى أخرى، بعد قضاء كامل مدتها القانونية في السلطة.

وكان رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، أقيل من منصبه ثلاث مرات عام 2017 بسبب تهم بالفساد، وسجن قبل الانتخابات، وقاد شقيقه، شهباز شريف ، الحزب خلال الانتخابات.

وتحالفت ثلاثة أحزاب معارضة كبرى بعد الانتخابات لترشيح شاهباز شريف في محاولة لإحباط خان.

وهيمن حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على السياسة الباكستانية على مدى عقود.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» تفاصيل منع هشام يكن من دخول نادي الزمالك
» رسميًا.. «بيراميدز» يضم النيجيري «أوزوبيكي»
» تأجيل محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت
» بلاغ يتهم "الباز" بنشر الأفكار المتطرفة وإثارة الفتنة
» رئيس الاتحاد الألماني يعلق على أزمة «أوزيل»
» بالفيديو.. المصري يتعادل إيجايبا مع دوسونجو الموزمبيقي
» تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه
» تأجيل محاكمة وزير الري السابق بإهدار المال العام
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»