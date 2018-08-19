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«حماس» تكشف تفاصيل اجتماع الفصائل في القاهرة

الحياة السياسية

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة (أرشيفية)
اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة (أرشيفية)

وكالات - خالد الشرقاوي

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حماس

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القاهرة

المصالحة

اجتماع

قال حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، إن الحركة أبلغت الجانب المصري من البداية، أن أي حديث عن القضايا الفلسطينية الكبرى يجب أن يكون في الإطار العام، وبمشاركة كافة الفصائل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن قاسم قوله: إن من بين الفصائل التي شاركت في اجتماعات القاهرة التي انتهت أمس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية، حركة المجاهدين، ألوية الناصر صلاح الدين، حركة الأحرار والجبهة الشعبية للقيادة العامة، بهدف بلورة رؤية موحدة حول تلك الملفات، وخاصة رفع الحصار عن قطاع غزة دون دفع أثمان سياسية.

اجتماعات القاهرة التي انتهت أمس، كانت تسير في مسارين، الأول اجتماع الفصائل الفلسطينية المتواجدة في القاهرة مع بعضها البعض، وثانيا اجتماع الفصائل مع الجانب المصري، وتركز الحديث بشكل أساسي على ثلاث ملفات هم؛ إنهاء الحصار على قطاع غزة وعمل ممر مائي، التهدئة مع الاحتلال دون دفع ثمن سياسي، تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية، مع مراعاة تحقيق الإجماع الوطني دون انفراد أي فصيل فلسطيني باتخاذ القرار.

وأشار إلى الاتفاق بين الفصائل على استكمال اجتماعات القاهرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى حتى تكون حركة "فتح" حاضرة هذه الاجتماعات الهامة ومشاركة في اتخاذ القرارات، مضيفا "فتح تغيبت عن الاجتماع وقالت إنها ستحضر استكمال الاجتماعات بعد العيد، وقد يبدو أنها مازالت مترددة في التعامل مع ملف المصالحة ولا تريد إنجازه، كما يبدو أنه لا يروق لحركة فتح أن تجمع القاهرة كل هذه الفصائل الفلسطينية، لأنها بدت معزولة عن الكل الوطني، حيث أن في وقت تواجد الفصائل الفلسطينية بالقاهرة انعقد اجتماع المجلس المركزي في ظل مقاطعة شاملة.


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