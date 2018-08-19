» بلاغ يتهم "الباز" بنشر الأفكار المتطرفة وإثارة الفتنة

19 أغسطس 2018 - 05:22 م

تلقى المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق اليوم الأحد، بلاغًا من المحامى يحيى إبراهيم على عفيفى، ضد محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع الدستور ومقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 9330، أنه قام بإذاعة عبر قناة الحياة مقتطفات من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول مشروع قانون يساوى بين المرأة والرجل، وقال أثناء الحلقة "نتكلم كدا بعقل وهدوء وخدوا كلامى كدا بالراحة "السيسى " قال إنه سيتقدم بمشروع قانون ينص على مساواة المرأة بالرجل فى الميراث" واستدل الباز بعد ذكر مبررات رئيس تونس بأنه ينفذ الدستور الذى ينص على مساواة المرأة بالرجل.

وأضاف البلاغ، أن الباز يبرر مخالفة نصوص القرآن الكريم من قال إن المشروع مخالف لشرع الله واستطرد قاموا الفقهاء بعد بيان الأزهر الذى يرفض هذه الفكرة الذي وكأنه قامت قيامته لو حدث مثل تلك المشروع الذي يقدم للبرلمان ويستند إلى الدستور فى مساواة المرأة بالرجل .

وأشار البلاغ، أن الباز استرسل فى تبرير فكرته: "إحنا على مشارف أن المرأة عندنا تكون رئيسة وزراء ويمكن رئيس جمهورية وضعية الآن مختلفة ما الذي يمنع أن يكون لدينا في مصر قانون يساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث، وأردف الباز فى حديثة "هقولك آه إن القرآن بيقول فى سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) إحنا مش هنغير القرآن إحنا هنحتفظ بالنص المقدس لكن هنعطل العمل بيه لأنه لم يعد مناسبًا.

وطالب البلاغ، بأن أثم قانون العقوبات هذا الفعل، حينما قضى فى مادته 98 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه على كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى أشياء أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة أو ازدراء الأديان السماوية.