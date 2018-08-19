» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت

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الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه للمباراة الودية أمام بتروجت، بعد قليل، على إستاد بتروسبورت؛ استعدادًا لمواجهة فريق النجوم في الدوري الممتاز.

وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عمر صلاح في حراسة المرمى ومحمد عبد الغني، ومحمود عبد العاطي "دونجا" وحمدي النقاز وأحمد فتوح في خط الدفاع ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد عيد وحميد أحداد ومحمد إبراهيم في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.


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