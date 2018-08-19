  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
زوجة ماهر جرجس

بالفيديو.. زوجة «جرجس» تتهم ضباط شرطة بقتله

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا

تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا

صورة عائلية لــ«عبدالناصر» ومعه أشرف مروان زوج ابنته

ساويرس :«مروان» عميل إسرائيلي من زمن «ناصر»

أرشيفية

شهادات مرعبة حول تعذيب معتقلين وموتهم في العراق

أرشيفية

أزمة مريض«الإيدز» تصل لمدير أمن الدقهلية

تابوت الإسكندرية

بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية

الكشف على الحجاج

الصحة توضح حقيقة اكتشاف أمراض وبائية بين الحُجاج

ليبرمان

إسرائيل: نفضل التهدئة المصرية على الحرب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

قضايا وحوادث

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس رئيس مباحث ومعاونه و4 أمناء شرطة بتهمة تعذيب«زلط»

#

3 اتهامات خطيرة ضد ضابطين فى مقتل مُحتجز

#

حبس رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة

#

تطورات جديدة بواقعة وفاة متهم بقسم حدائق القبة

الداخلية

تجاوزات

مقتل

الجنايات

المباحث

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، أحالت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه و4 أمناء شرطة آخرين، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهم باستعمال القسوة، والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة اتهامات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف"، ومعاون مباحث القسم "أحمد.ع"، فى واقعة مقتل المحتجز، ونسبت النيابة للضابطين اتهامات باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» تفاصيل منع هشام يكن من دخول نادي الزمالك
» رسميًا.. «بيراميدز» يضم النيجيري «أوزوبيكي»
» تأجيل محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت
» بلاغ يتهم "الباز" بنشر الأفكار المتطرفة وإثارة الفتنة
» رئيس الاتحاد الألماني يعلق على أزمة «أوزيل»
» بالفيديو.. المصري يتعادل إيجايبا مع دوسونجو الموزمبيقي
» تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه
» تأجيل محاكمة وزير الري السابق بإهدار المال العام
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»