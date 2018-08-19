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فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه

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فريق طبي سعودي (أرشيفية)
فريق طبي سعودي (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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السعودية

الحج

تركيا

بتر اطراف

فريق طبى

أنقذ فريق طبي سعودي، اليوم الأحد، حاجًا تركيًا من بتر أطرافه السفلية.

وأجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية والداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة (حكومي)، عملية جراحية لحاج تركي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضحت الوكالة، أن العملية الجراحية، ساهمت في إنقاذ المريض من التعرض لعملية بتر للأطراف السفلية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن "المريض يبلغ من العمر 63 عامًا، حيث حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام شديدة مع ضعف الحركة والإحساس بالأطراف السفلية".

وبعد الكشف على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود قصور حاد وشديد بالتروية الدموية للأطراف السفلية بسبب تخثرات دموية وانسداد بالشرايين، وفق المصدر ذاته.

فيما أجرى الفريق الطبي عملية استئصال للخثرات الدموية من شرايين للأطراف السفلية وتكللت العملية بالنجاح.

وخرج المريض التركي من المستشفى بصحة جيدة ليستكمل أداء مناسك الحج.

ووفق رمزي بيرجان، رئيس فريق التنسيق والإسكان التابع لرئاسة الشئون الدينية التركية في مكة المكرمة، فإن 80 ألف حاج تركي سيؤدون شعائر الحج هذا العام.


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