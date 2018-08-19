«إنقاذ الطفولة»: تجهز 24 وحدة صحية و7 مراكز للشباب بالمنيا

19 أغسطس 2018 - 06:18 م

انتهت هيئة إنقاذ الطفولة بالتنسيق مع محافظة المنيا من تجهيز 24 وحدة صحية و7 مراكز للشباب بمحافظة المنيا من خلال برتوكول التعاون بين الهيئة ومديريات الخدمات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، بحضور مجدي عشم مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا ومنى منير ممثل الهيئة ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة و إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي وهيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية، حيث ناقش المحافظ حجم المشاركة والأعمال المنفذة والتحديات الخاصة بآليات تنفيذ أعمال البروتوكول والميزانيات المتاحة.

وقال مجدي عشم مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، انه في إطار دعم وتحسين البيئة الصحية والتعليمية للأطفال أجرت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالمحافظة المتمثلة في (مديرية التربية والتعليم ـ مديرية الصحة والسكان ـ مديرية الشباب والرياضة ـ مديرية التضامن الاجتماعي) أعمال رصد الاحتياجات الملحة الخاصة بكل جهة بمركز ملوي وتقديم الأدوات والأثاث ولعب الأطفال والأجهزة وكذلك أدوات رياضية، لتدعيم المدارس الابتدائية والإعدادية وروضات الحضانات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، لتوفير بيئة صحية وتعليمية ورياضية ملائمة وآمنة لتعليم الأطفال والنشء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 ملايين و100 ألف جنيه.

وأضاف مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة، أنه تم تسليم مجموعة من الأدوات الرياضية لـ 7 مراكز شباب بملوي، كما تم تسليم عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الصحية لـ 24 وحدة صحية وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بملوي من أجل رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بتلك الوحدات، وأشار إلى انه جار تنفيذ وإعداد الأدوات واللعب الترفيهية لرياض الأطفال التابعة للجمعيات الأهلية والخاضعة لإشراف التضامن الاجتماعي.