  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:10 م
بحث متقدم
تطاير كسوة الكعبة نتيجة العواصف

شاهد.. ماذا فعلت العواصف في الكعبة؟

الفريق أحمد شفيق

بالتفاصيل.. نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا

تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا

صورة عائلية لــ«عبدالناصر» ومعه أشرف مروان زوج ابنته

ساويرس :«مروان» عميل إسرائيلي من زمن «ناصر»

أرشيفية

شهادات مرعبة حول تعذيب معتقلين وموتهم في العراق

أرشيفية

أزمة مريض«الإيدز» تصل لمدير أمن الدقهلية

تابوت الإسكندرية

بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية

«إنقاذ الطفولة»: تجهز 24 وحدة صحية و7 مراكز للشباب بالمنيا

قبلي وبحري

محافظ لمنيا مع وفد انقاذ الطفولة
محافظ لمنيا مع وفد انقاذ الطفولة

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

#

زيادة ساحات صلاة عيد الأضحى بالمنيا إلى 157

#

25% من المصريين يعانون أعراض نفسية

#

التحفظ على 20 قطعة سلاح و313 طلقة نارية خلال حملة أمنية بالمنيا

محافظة المنيا

البديوى انقاذ الطفولة

تجهيز اثاث

انتهت هيئة إنقاذ الطفولة بالتنسيق مع محافظة المنيا من تجهيز 24 وحدة صحية  و7 مراكز للشباب بمحافظة المنيا من خلال  برتوكول التعاون بين الهيئة ومديريات الخدمات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، بحضور مجدي عشم مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا ومنى منير ممثل الهيئة ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة و إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي وهيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية، حيث ناقش المحافظ حجم المشاركة والأعمال المنفذة والتحديات الخاصة بآليات تنفيذ أعمال البروتوكول والميزانيات المتاحة.

وقال مجدي عشم مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، انه في  إطار دعم وتحسين البيئة الصحية والتعليمية للأطفال أجرت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالمحافظة المتمثلة في (مديرية التربية والتعليم ـ مديرية الصحة والسكان ـ مديرية الشباب والرياضة ـ مديرية التضامن الاجتماعي) أعمال رصد الاحتياجات الملحة الخاصة بكل جهة بمركز ملوي وتقديم الأدوات والأثاث ولعب الأطفال والأجهزة  وكذلك أدوات رياضية، لتدعيم المدارس الابتدائية والإعدادية وروضات الحضانات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، لتوفير بيئة صحية وتعليمية ورياضية ملائمة وآمنة لتعليم الأطفال والنشء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 ملايين و100 ألف جنيه.

وأضاف مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة، أنه تم تسليم مجموعة من الأدوات الرياضية لـ 7 مراكز شباب بملوي، كما تم تسليم عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الصحية لـ 24 وحدة صحية وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بملوي من أجل رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بتلك الوحدات، وأشار إلى انه جار تنفيذ وإعداد الأدوات واللعب الترفيهية لرياض الأطفال التابعة للجمعيات الأهلية والخاضعة لإشراف التضامن الاجتماعي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أبوتريكة: منظومة مانشستر الدفاعية أصبحت «هشة»
» عواصف ترابية وأمطار رعدية على مكة
» بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية
» «آل الشيخ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر
» أسطورة ليفربول: «صلاح» ليس النجم الأول
» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» تفاصيل منع هشام يكن من دخول نادي الزمالك
» رسميًا.. «بيراميدز» يضم النيجيري «أوزوبيكي»
» تأجيل محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت
» بلاغ يتهم "الباز" بنشر الأفكار المتطرفة وإثارة الفتنة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»