  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:10 م
بحث متقدم
تطاير كسوة الكعبة نتيجة العواصف

شاهد.. ماذا فعلت العواصف في الكعبة؟

الفريق أحمد شفيق

بالتفاصيل.. نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الاختلاط في صلاة العيد

«الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد

احالة مؤمن زعرور والسيد نجيدة الي دائرة الارهاب

إحالة رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه للجنايات

التعاون العسكري بين تركيا وأمريكا

تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا

صورة عائلية لــ«عبدالناصر» ومعه أشرف مروان زوج ابنته

ساويرس :«مروان» عميل إسرائيلي من زمن «ناصر»

أرشيفية

شهادات مرعبة حول تعذيب معتقلين وموتهم في العراق

أرشيفية

أزمة مريض«الإيدز» تصل لمدير أمن الدقهلية

تابوت الإسكندرية

بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية

ضبط دواجن مجمدة فاسدة بالمنيا

قبلي وبحري

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

ضبط ورشة تصنيع «أسلحة محلية» بمركز المنيا

#

ضبط نصف طن لحوم وكبده فاسدة في القليوبية

#

ضبط 13 طن دواجن فاسدة داخل مصنع ببني سويف

#

ضبط مشروبات غازية فاسدة في القليوبية

الأسواق

تموين المنيا

محافظة لمنيا

ضبط دواجن

تواصل مديرية التموين بالمنيا حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز والمنشآت العامة لضبط الأسعار وقمع الغش والتلاعب بالعلامات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، منها 26 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 جراكن زيت طعام زنة الجركن 17 لترًا، و8 كيلو كبدة مجمدة، و300 كيلو أرز، و10 كرتونة زيت طعام تمويني بكل كرتونة 12 زجاجة زنة 1 لتر، و130 طبق لحوم مجمدة زنة كيلو جرام، و50 طبق لحوم مجمدة زنة 500 جرام، و100 كيلو دواجن مجمدة، و30 كيلو كلاوي وكبد، جميعها بدون بيانات، كما تم مصادرة ماكينة تغليف، و200 علبة بلاستيك فارغة للتعبئة.

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 7 محاضر مخالفة ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أبوتريكة: منظومة مانشستر الدفاعية أصبحت «هشة»
» عواصف ترابية وأمطار رعدية على مكة
» بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية
» «آل الشيخ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر
» أسطورة ليفربول: «صلاح» ليس النجم الأول
» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» تفاصيل منع هشام يكن من دخول نادي الزمالك
» رسميًا.. «بيراميدز» يضم النيجيري «أوزوبيكي»
» تأجيل محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت
» بلاغ يتهم "الباز" بنشر الأفكار المتطرفة وإثارة الفتنة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»