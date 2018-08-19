ضبط دواجن مجمدة فاسدة بالمنيا

19 أغسطس 2018 - 06:29 م

تواصل مديرية التموين بالمنيا حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز والمنشآت العامة لضبط الأسعار وقمع الغش والتلاعب بالعلامات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، منها 26 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 جراكن زيت طعام زنة الجركن 17 لترًا، و8 كيلو كبدة مجمدة، و300 كيلو أرز، و10 كرتونة زيت طعام تمويني بكل كرتونة 12 زجاجة زنة 1 لتر، و130 طبق لحوم مجمدة زنة كيلو جرام، و50 طبق لحوم مجمدة زنة 500 جرام، و100 كيلو دواجن مجمدة، و30 كيلو كلاوي وكبد، جميعها بدون بيانات، كما تم مصادرة ماكينة تغليف، و200 علبة بلاستيك فارغة للتعبئة.

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 7 محاضر مخالفة ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).