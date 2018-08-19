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بالفيديو.. زوجة «جرجس» تتهم ضباط شرطة بقتله

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زوجة ماهر جرجس
زوجة ماهر جرجس

محمد فضل

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زوجة

بني سويف

ضباط شرطة

ماهر جرجس

اتهمت زوجة ماهر جرجس الذي توفى داخل قسم شرطة بني سويف، ضباط شرطة داخل القسم بقتله، مشيرة إلى أنه تعرض للتعذيب حتى الموت، حسب قولها.

وقالت في فيديو نشرته صفحة «ا لأقباط الأحرار»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن زوجها دخل القسم لتحرير محضر تعدي عليه من جانب جاره ولكنه خرج بعد ساعتين جثة هامدة.

وأوضحت أنها حاولت التواصل مع عدد من معدي برامج القنوات الفضائية لتعرض مشكلتها إلا أنهم رفضوا ذلك، حسب قولها.

وطالبت زوجة «جرجس» بتفريغ كاميرات المراقبة داخل قسم الشرطة حتى تظهر الحقيقة للناس، وقالت: « لو كان الفيديو الخاص بالقسم يوجد به ما يؤيد رواية الشرطة لما ترددوا لحظة فى نشره ، لكنهم يعلمون ان الفيديو ليس فى صالحهم ويظهر فيه تعرض زوجها للتعذيب حتى الموت داخل القسم لذلك يرفضون نشره».

وكانت النيابة العامة ببني سويف بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف والتي تحقق في واقعة وفاة ماهر جرجس توفيق والذي توفي الشهر الماضي، بعدما نقل بسيارة إسعاف من قسم شرطة بني سويف أثناء تحريره محضر إلي مستشفي بني سويف العام إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفي بني سويف العام، أمرت بتفريغ الكاميرات.

كما قام  قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتفريغ الكاميرات الخاصة بقسم شرطة بني سويف من الساعة التاسعة مساء وحتي الحادية عشر مساء وهي فترة وجود ماهر جرجس في القسم .

وكانت النيابة العامة ببني سويف قد تلقت تقرير الطب الشرعي لتشريح جثمان جرجس وكشف التقرير أن سبب الوفاة كانت نتيجة لتضخم في عضلة القلب مما أدي إلي ارتفاع في ضغط الدم واحتقان شديد في المخ.


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