انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، 19 أغسطس  2018.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لينخفض سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار ثابتا في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وثيت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.


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