» «آل الشيخ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر

19 أغسطس 2018 - 07:10 م

طلب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري من 4 إلى 5 لاعبين.

وكشف آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك عن أمنية أخرى قائلا: «إلغاء اعتبار بعض الجنسيات كلاعبين مصريين لرفع مستوى الدوري، وأيضا لتحفيز احتراف المصريين في الخارج».

وتنص لوائح الدوري المصري على قيد كل فريق لـ4 لاعبين أجانب، مع اعتبار السوريين والفلسطينيين لاعبين مصريين بحد أقصى ثنائي لكل فريق.

وكان بيراميدز قد أعلن عن توقيع لاعب الوسط النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي للفريق، وانضمامه رسميا من مالاتياسبور التركي.

وكذلك، أعلن النادي أن أوزوبيكي سيكون ضمن قائمة الـ18 لاعبا لمواجهة الداخلية يوم الأحد المقبل.

ورحل أحد أجانب الفريق الأربعة - البرازيلي لوكاس ريبامار استعدادا للانضمام لأحد السعودي - عن الفريق قبل أيام مفسحا المجال لضم أجنبي جديد.

ويضم بيراميدز حاليا ثلاثي برازيلي، هو كينو ورودريجينيو وكارلوس إدواردو، بجانب السوري عمر الميداني والألماني من أصل فلسطيني داني شاهين.