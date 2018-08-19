» بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية

19 أغسطس 2018 - 07:18 م

سقط فريق مانشستر يونايتد أمام برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «ويددين ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

افتتح جلين موراى أول أهداف برايتون فى الدقيقة 25، وأضاف شان دوفى الهدف الثانى بالدقيقة 27 من زمن اللقاء، وسط ذهول الجماهير الحاضرة للقاء.

ولكن نجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فى تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لليونايتد فى الدقيقة 34 من ضربة رأس فشل حارس برايتون فى التصدى لها.

وعزز باسكال جروس من تقدم برايتون بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء، لينتهى الشوط الأول بتقدم برايتون بنتيجة 3 - 1.

وقلص النجم الفرنسى بول بوجبا النتيجة بتسجيله الهدف الثانى لليونايتد فى الدقيقة 95 من زمن اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

بتلك النتيجة حصد برايتون أول 3 نقاط فى البطولة احتل بها المركز العاشر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط فى المركز الحادى عشر، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف بفضل الفوز الكبير على هدرسفيلد تاون 6 – 1.

