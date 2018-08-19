» عواصف ترابية وأمطار رعدية على مكة

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية السعودية تعرض منطقة مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى لسقوط أمطار رعدية -متوسطة إلى غزيرة- قد تؤدي إلى جريان السيول، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعة 11 مساء، وذلك في نبأ عاجل ذكرته فضائية "الإخبارية السعودية" منذ قليل.

من جانبه قال الدكتور هشام الخشان، وكيل وزارة الصحة السعودية للرعاية الأولية بمكة المكرمة: إنه يتواجد 30 ألف طاقم صحي لخدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن ثلث الطاقم الصحي من السيدات ومن بينهم 900 استشاري في جميع التخصصات الطبية.

وكان قد اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، إلى مشعر "منى"؛ لقضاء يوم التروية (يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه)، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يأتي ذلك قبيل توجه الحجيج للوقوف بجبل عرفة، الركن الأعظم للحج غدًا الإثنين، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتوافدت مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى، عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها الحكومة.

وتميزت رحلة الحجيج من مكة المكرمة إلى منى باليسر رغم الكثافة الكبيرة في أعداد السيارات والمشاة، بحسب الوكالة السعودية.

ووفقاً لتقارير بعثة وكالة الأنباء السعودية الميدانية فإن "جميع الخدمات التموينية والصحية والإرشادية متوفرة في مختلف أرجاء مشعر منى".

ويعد يوم التروية هو أول أيام الحج الستة، ويذهب فيه الحجاج إلى مشعر منى.

وأيام الحج الستة هي: يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، أن عدد الحجاج الذين وصلوا مكة المكرمة، بلغ حتى ظهر اليوم 8 ذي الحجة 1438 هـ (يوم التروية)، مليوناً و966 ألفا و461 حاج.






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