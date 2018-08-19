بالفيديو.. شاب مصري يهدد بالانتحار على الهواء

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انتحار

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عمل

حبل مشنقة

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لشاب في الثلاثين من عمره، يهدد ويقسم بأنه سوف ينتحر على الهواء خلال 48 ساعة في حالة عدم الاستجابة له بتوفير عمل له.

وقال الشاب في الفيديو الذي ظهر فيه وقد لف حبل حول رقبته :« انا مش طالب شهرة كل اللى عايزة إنكوا تنشروا الفيديو.. أنا بقى عندي 30 سنة ونفسي أكون حاجه فى المستقبل نفسي أعمل حاجه لنفسي مش عارف وكل اللى كلمه عايز فلوس وعايز واسطة».

وتابع :« مفيش بإيدي حاجه غير الحبل ده أشنق نفسي وارتاح واريح الناس مني عشان محدش حاسس بيا».

واختتم قائلًا :« أقسم بالله العظيم خلال 48 ساعه لو محدش استجاب لي أقسم بالله لانتحر وأنا آسف».


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