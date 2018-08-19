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«جروس» يُعدد مكاسب الزمالك من ودية بتروجت

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المصريون

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بتروجت

مباراة ودية

جروس

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، سعادته بالتجربة الودية التي خاضها فريقه أمام بتروجت اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية دون رد.

وقال أن المباراة فرصة لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين بصورة جيدة، والحفاظ على أسلوب اللعب وحساسية المباريات، كاشفا أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام بتروجت.

وأشاد جروس بجميع اللاعبين الذين حصلوا على فرصتهم فى مباراة اليوم ، مشيدا بثلاثى فريق الشباب حسام اشرف ومحمود حسن واحمد عيد ، وأن لديهم الموهبة ويحتاجون فقط لخبرة المباريات والاجتهاد.

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