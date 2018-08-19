زعيمة حزب بألمانيا تطالب بدعم تركيا

19 أغسطس 2018 - 11:13 م

طالبت زعيمة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في ألمانيا (يسار وسط)، أندريا ناليس، الأحد، بدعم تركيا في مواجهة تقلبات سعر الليرة.

وتواجه تركيا، في الأونة الأخيرة، حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر الليرة قبل أن تنحسر.

وقالت ناليس، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية (خاصة): "يمكن أن نصل لوضع يكون فيه من الضروري لألمانيا مساعدة تركيا بغض النظر عن الخلافات السياسية".



وتابعت: "تركيا شريك في حلف (شمال الأطلسي) ناتو، ومن مصلحتنا أن تبقي تركيا مستقرة اقتصاديا، ويتم احتواء اضطراب العملة".



ويشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، الائتلاف الحاكم في ألمانيا.



ووصفت ناليس زيارة أردوغان المقررة إلى ألمانيا، في سبتمير/ أيلول المقبل، بأنها "خطوة صحيحة".



وشددت على أن "الحكومة الألمانية يجب أن تبقى في حوار مع تركيا على جميع المستويات".



وأردفت أنه "من الواضح أيضا، وفق توقعاتي، أن المستشارة الاتحادية (ميركل) ستتناول بالفعل القضايا الخلافية (لم توضحها)" مع الرئيس أردوغان.

