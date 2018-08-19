«الصحة»: ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي الأعداد إلى 19 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، أن الحاجة تدعى نحمدة محمد حنفي، تبلغ من العمر 56 عامًا، تتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة الجيزة، وتوفيت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بمكة المكرمة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة، لاستخراج شهادة الوفاة.

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