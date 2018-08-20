الدفاع المدني السعودية: اتخذنا كل التدابير الوقائية

20 أغسطس 2018 - 12:19 ص

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج السعودية، العقيد محمد القماش، أن «الدفاع المدني تابع هبوب رياح سطحية بالمشاعر المقدسة نتج عنها إثارة للأتربة والغبار وصاحبها هطول أمطار خفيفة على مشاعر عرفات، ولَم ينتج عنها، ولله الحمد، أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وقد باشرت فرق الدفاع المدني بعض الاضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام، وتعمل على إعادة الأوضاع».

