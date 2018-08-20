الآثار تكشف عن حقيقة الهياكل العظمية في تابوت الإسكندرية

20 أغسطس 2018 - 12:46 ص

أكد مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن السائل الأحمر في تابوت الإسكندرية عبارة عن مياه مجاري، وأنه لم يتم تحديد هوية الأشخاص المعثور على هياكلهم داخل التابوت.

وأضاف "وزيري"، في مداخلة هاتفية برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن فريق البحث في وزارة الآثار قاموا بدورهم في تحليل الأشخاص الموجودين، وسيعملون على تحليل (دي إن إية) للهياكل لمعرفة علاقتهم ببعضهم، وسيعملون أشعة مقطعية لمعرفة سبب الكسر في أحد الهياكل.

