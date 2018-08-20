» "الناظر" يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن "الأضاحي"

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن تواجد الأطفال مع الأضاحي يسبب أمراض جلدية خطيرة.
وأوضح "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc" مساء الأحد، أن وضع اليد في دماء الذبيحة يجلب الفيروسات والبكتيريا للإنسان.
وأشار "الناظر" إلى أن هذه الفيروسات لا تنتقل للإنسان عند تناول اللحوم؛ لأنها تتعرض لدرجة حرارة عالية وقت الطهي.


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