انتشال 8 جثامين وإنقاذ 14 إثر غرق قارب للمهاجرين

19 أغسطس 2018 - 10:10 م

أنقذت السلطات التونسية 14 مهاجرًا غير شرعي وانتشلت جثامين 8 آخرين، قضوا بعد غرق قاربهم، الجمعة، قبالة سواحل صفاقس جنوبي البلاد، بحسب مسؤول أمني.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به للأناضول حسام الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني. وتعود تفاصيل الحادثة، حسب الجبابلي، إلى وجود قارب صيد كان ينوي عبور المياه الإقليمية خلسة، وعندما حاولت قوات الحرس إيقافه، قام بعض المهاجرين برشقها بالزجاجات الحارقة. وبين الجبابلي للأناضول أن 4 مهاجرين ألقوا بأنفسهم في عرض البحر لدى إيقاف قوات الحرس للقارب، قبل غرقه خلال مواجهات بين المهاجرين وقوات الحرس، ما تسبب في غرق 8 أشخاص، وإنقاذ بقية الركاب.وتتوزع جنسيات الأشخاص الذين تم إنقاذهم بين 4 تونسيين و10 أفارقة، شخصان من جمهورية الكونغو، وثمانية من كوت ديفوار. كما بين الجبابلي أنه لم يتم التعرف على بقية جنسيات القتلى، إلا أن المعطيات الأولية أثبتت أن 3 أشخاص منهم هم أصحاب جنسية تونسية.

