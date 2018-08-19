ضبط 711 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص

19 أغسطس 2018 - 11:20 م

ضبط الأمن المصري، 3 أشخاص بحوزتهم 711 قطعة أثرية من عصور مختلفة، في وقائع منفصلة، وفق إعلام محلي.

وبحسب ما نقله الموقع الإلكرتوني لصحيفة الأهرام، مساء الأحد، "تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 621 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصرين اليوناني والروماني (323 ـ 31 ق.م). لدي عامل 35 سنة مقيم بالشرقية". (دلتا النيل شمال).

كما تمكنت الإدارة من ضبط طالب 25 عاما مقيم بمدنية منفلوط (جنوب) بحوزته 7 قطع أثرية، منها 3 تماثيل حجرية بطول 10 سم، وجمعيها يرجع للعصر الفرعوني.

وكذلك ضبط فلاح 44 سنة من المدينة ذاتها، بحوزته 83 قطعة، جميعها يرجع للعصر الفرعوني، ما عدا 53 عملة معدنية ترجع للعصرين اليوناني الروماني.

ووفق المصدر ذاته، أكدت لجان وزارة الآثار بمصر أثرية المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا.

واستردت مصر أكثر من الف قطعة أثرية مهربة بطريقة غير شرعية فى عدد من الدول خلال العامين الماضيين، وفق تصريحات في يونيو/ حزيران الماضي، أدلى بها شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة للوكالة الرسمية المصرية.

وتزخر البلاد بآثار تعود إلى عهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، ويتجه مصريون لسرقة بعضها بغرض البيع والثراء السريع، وفق تقارير محلية. -

