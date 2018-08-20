العروس رأت "حلم مرعب" وتحقق قبل الفرح بساعات

20 أغسطس 2018 - 05:32 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة "مروة و محمد" التي تحولت فرحتهما إلى مأتم بعد وفاة العريس في حادث يوم الزفاف ، وانهيار العروس فور علمها الخبر .



بدأت القصة بحلم مُقبض به مدلولات سيئة للعروس "مروة جمال الدين" المقيمة بقرية بحطيط في بمحافظة الشرقية ، والذي كتبته في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" قبل وفاة العريس بساعات ، حيث كتبت التالي: "بقالي فترة أحلم حلم مكرر أحلم انى يوم الفرح اكتشف انى نسيت اشترى جزمة الفرح وافضل اعيط واكون مش عارفة اعمل ايه لحد ما اصحى من النوم مخنوقة.. النهاردة اشتريت جزمة الفرح بس نسيتها في العربية ومشيت نحو 10 دقائق بس أكيد العناية الإلهية وفلوس محمد الشقيان هي اللي رجعتلي الجزمة.. الحمد لله".. وختمت بهاشتاج جزمة "العرس دى غالية والله.. مش عايزة احلام تانى.. مش هنام لحد الفرح".



وقبل الحنة بساعات ، ذهب العريس محمد النشوي إلى القاهرة لشراء بذلة العرس ، وفي أثناء اجتيازه أحد الشوارع صدمته سيارة فأصيب بنزيف في المخ ودخل على إثره المستشفى لكنه فارق الحياة .



وروى العديد من أصدقاء العروس قصة حبهما ، مؤكدين أن "محمد" توفي بعد خطوبة 4 سنين ، و 6 سنوات حب بينه وبين خطيبته ، حيث كان يعمل ليلًا نهارًا لتوفير نفقات الزواج ، وكان من المقرر أن تكون الحنة يوم السبت الماضي 18 أغسطس ، لكن كان اللقدر رأي آخر.





