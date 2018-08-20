طفل بالابتدائي ينتحر ويترك لأسرته رسالة لا تُصدّق

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طفل الابتدائي

تفاجأت أسرة الطفل "كريم ع إ" الطالب بالصف السادس الابتدائي بانتحاره داخل منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية .

وإثر ذلك نقلته أسرته فورًا إلى المستشفى لكن كان قد توفى ، وإثر ذلك تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق بوصول طفل يدعى" كريم. ع. إ" بالصف السادس الابتدائي مقيم بمنطقة الجمباز دائرة القسم جثة هامدة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مقر الواقعة ، وتبين أن الطفل استخدم بنطال للانتحار عن طريق لفه حول عنقه وربطه بطرف الدولاب ، وترك لأسرته رسالة كتب فيها : "أنا ذهبت للعالم الآخر لمقابلة خالي".

وتبين أن الطفل كان يمر بحالة نفسية سيئة إثر وفاة خاله "محمود م " - 20 سنة - بمياه قناة السويس قبل فترة ، رغم أن الطفل كان متعلقا به بشدة .

تحرر محضرة بالواقعة ، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية .

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