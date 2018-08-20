» مجهولون يطلقون النار على السفارة الأمريكية بأنقرة

20 أغسطس 2018 - 07:26 ص

كشفت وسائل إعلام تركية عن قيام عدد من المجهولين بإطلاق النيران على السفارة الأمريكية بالعاصمة أنقرة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات كبرى .



وذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) إن عدة رصاصات أطلقت من سيارة على السفارة "فأصابت نافذة في موقع أمني دون أن يسبب ذلك وقوع ضحايا".

وأضافت القناة أن "فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم الذي وقع في نحو الساعة الخامسة صباحا(0200 بتوقيت غرينتش).