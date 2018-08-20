» العثور على "أتلانتس" الألمانية بطريقة غير متوقعة

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الجفاف بألمانيا
الجفاف بألمانيا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الجفاف

أتلانتس

تسبب الجفاف الكبير الذي تعاني منه ألمانيا في ظهور أجزاء من قرية هجرها أهلها قبل 100 سنة بسبب إنشاء خزان مائي كبير وغُمرت بالمياه .

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن جسرا وأساسات في مدينة بيريش - المعروفة محليا باسم أتلانتس بحيرة إدير - قد ظهروا مؤخرا من المياه في ولاية هيسن وسط البلاد.

ويجري تصريف مياه ثالث أكبر خزان في ألمانيا للحفاظ على مستويات المياه في نهر فيسر مرتفعة بشكل كاف من أجل الملاحة.

ومثل العديد من البلدان الأوروبية، شهدت ألمانيا أمطارا قليلة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة الأربعاء ما إذا كانت ستقدم مساعدات اتحادية للمزارعين الذين عانت أعمالهم من الجفاف.

وأبلغت ثماني ولايات ألمانية بالفعل عن أضرار متصلة بالجفاف تبلغ 3 مليارات يورو (3.4 مليارات دولار).

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