كريمة: "بعض المتنطعين سايرين علي مبدأ خالف تعرف"

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ال تي سي

أحمد كريمة

تكبيرات العيد

استنكرالدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قيام البعض بتغيير تكبيرات العيد ، مؤكدا أنه يوجد 11 صيغة أخري للتكبير.

وقال " كريمة" خلال لقائه ببرنامج " أحلي حياة " المذاع علي فضائية " ال تي سي" ، :" بعض المتنطعين ، و مدرسة المشاغبين و الخوارج وكل اللي يسير علي مبدأ خالف تعرف و خاصة المتسلفة ،أرجو منهم أن لا يغيروا صيغة التكبير و لا يحدث خلاف عليها".

و أضاف "كريمة " قائلا :" شغل خالف تعرف ده مش هينفع ، واللي يقول ده بدعة أو سنة  شرك ، بقولهم إرحموا المسلمين لله ، ربنا يرحم المسلمين منكم ".

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