"صحة المنصورة" عن إصابة سيدة بـ"الإيدز": "لسه مش متأكدين"

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إيمان هاني

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ال تي سي

الميياه

رد الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة، على الأنباء التي ترددت بشأن إصابة سيدة تدعى "زنوبة" بمرض الإيدز.

وقال "عبد الهادي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، السيدة "زنوبة" كانت قد توجهت لمستشفى المنصورة وذلك بإصابتها بكسر في "عظمة" الساعد.

وأضاف "عبد الهادي"، بأنه تم إجراء مجموعة من التحاليل لها كإجراء روتيني قبل إجرائها عملية جراحية في "ساعدها"، لافتا إلى أن التحاليل الأولى الذي أجرتها كان إيجابية، فكرروا في إجرائها مرة أخرى.

وأوضح "عبد الهادي"، أنه قبل ظهور نتيجة التحليل للمرة الثانية كانت "زنوبة" أجرت العملية الجراحية فأصيب الأطباء بحالة من الفزع غير المبرر.

وقال "عبد الهادي"، إنه سيتم إجراء اختبار آخر لـ"زنوبة" بوزارة الصحة للتأكد من حقيقة الأمر، لذلك حتى الآن لا نستطيع أن نجزم أنها مصابة بمرض الإيدز.

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