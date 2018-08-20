تعرف على أسعار الدولار فى البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

اسعار الدولار

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لينخفض في البنك التجاري الدولي إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

أما فى بنك قناة السويس وصل إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وثيت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار ثابتا في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.

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