يهودى يطلب من "قنديل" قبول هذا الأمر

20 أغسطس 2018 - 09:30 ص

استنكر الكاتب الصحفي وائل قنديل ما قام به الصحفي الإسرائيلي "إيدي كوهين"، حيث بعث الأخير برسالة إلى قنديل لقبول طلب صداقة على "فيس بوك".

وأضاف قنديل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إيدي كوهين يرسل لي طلب صداقة على فيس بوك، الغريب أن هناك ثلاثة من أصدقائي هم أصدقاء عنده. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا".

وقال قنديل في رده على "كوهين": أخطأت الوجهة، ليس لأنك يهودي، ولكن لأنك مستعمر ابن مستعمرين، من المؤكد أن كثيرين من أجدادي الفلسطينيين قتلوا لتأخذ مكانهم، ماذا أقول لدم أخي الشهيد؟

وطالب متابعو قنديل بإلغاء صداقته مع الثلاثة الذين قبلوا صداقة كهين، حيث غرد حساب ريما اللحام: "أتمنى أن تلغي الصداقات الثلاث.. تحياتي لك".

وقال حساب وحد الله: "لذلك أنا بعمل بلوك لكل من يتابع حسابات الصهاينة".

يذكر أن تصريحات إيدي كوهين دائما مثيرة للجدل، كان أبرزها وصفه لإسرائيل بأنها "أم الدنيا"، حيث غرد علي حسابه على "تويتر": "تحية لإسرائيل أم الدنيا"، وذلك بعد تقرير إسرائيلي يتحدث عن تصدر إسرائيل ترتيب جامعات الشرق الأوسط.