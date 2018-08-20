تهرب من عريسها بعد الصباحية..والزوج: "دفعت دم قلبى"

20 أغسطس 2018 - 09:41 ص

أمر المستشار أحمد الميهى، رئيس نيابة طوخ، بطلب حضور عروس قاصر تركت بيت الزوجية بعد أسبوع من الزواج، وعرض والدها على النيابة العامة برفقة تحريات المباحث.

وردت معلومات للعميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، من "م ب ج" 37 سنة خليجى، بهروب زوجته من الشقة.

وتوصلت تحريات إلى أن الخليجى تزوج الفتاه "س" 17 عامًا، عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجه منها عرفيًا، بعد أن قام بدفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها وقام باستئجار شقة لها فى منطقة الفيلات بمدينة بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة فذهب إلى والدها لسؤاله عنها، فقال المزارع له إنها لم تأت إليه، فتوجه الزوج إلى مركز الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.