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الكهرباء تستعد لـ"العيد" برفع الطوارئ

الحياة السياسية

شاكر
شاكر

عمرو محمد-متابعات

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رفعت وزارة الكهرباء حالة الطوارئ بشركات الكهرباء استعدادًا لعيد الأضحى لمبارك، وذلك لتفادي أي أزمات خلال تلك الأيام.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال الاحتفالات بعيد الأضحى وحل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة خلال أيام العيد.

وأضاف حمزة فى تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، أن تعليمات الوزير تشمل أيضًا وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

وأضاف حمزة، أنه تقرر وقف جميع المناورات والصيانات الدورية، بالإضافة إلى توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة.

وقال حمزة، إنه تم توحيد رقم تلقى الشكاوى وهو 121 سواء الفنية أو التجارية أو تسجيل قراءة العداد الشهرية.

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