علاء مبارك: التغريدة دى ممكن تحبس جمال حرام عليك

20 أغسطس 2018 - 09:46 ص

بعث علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهنئة لمتابعيه وأصدقائه بالاقتراب من حلول عيد الأضحى المبارك غدًا الثلاثاء.

وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة على حسابه علي تويتر: "عيد أضحي مبارك علينا جميعًا إن شاء الله"، حيث بادله التهنئة حساب محمد حورس قائلا: " كل عام وأنتم بخير والسنة الجاي يكون جمال علي كرسي عرش مصر.. كانت أتمنى أقولها لحضرتك بس أنا عارف إن ده مش طموحك".

من جانبه علق نجل مبارك قائلاً: "الجزء الأول جميل.. الجزء الثاني بتاع عرش مصر ده يحبسوا فيه جمال حرام عليك.. كويس جدًا وخلينا نركز في العيد كل عام وحضرتك بخير".