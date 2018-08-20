علاء مبارك: التغريدة دى ممكن تحبس جمال حرام عليك

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بعث علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهنئة لمتابعيه وأصدقائه بالاقتراب من حلول عيد الأضحى المبارك غدًا الثلاثاء.

وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة على حسابه علي تويتر: "عيد أضحي مبارك علينا جميعًا إن شاء الله"، حيث بادله التهنئة حساب محمد حورس قائلا: " كل عام وأنتم بخير والسنة الجاي يكون جمال علي كرسي عرش مصر.. كانت أتمنى أقولها لحضرتك بس أنا عارف إن ده مش طموحك".

من جانبه علق نجل مبارك قائلاً: "الجزء الأول جميل.. الجزء الثاني بتاع عرش مصر ده يحبسوا فيه جمال حرام عليك.. كويس جدًا وخلينا نركز في العيد كل عام وحضرتك  بخير".

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