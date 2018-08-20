علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس جمال حرام عليك"

20 أغسطس 2018 - 09:46 ص

بعث علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهنئة لمتابعيه وأصدقائه بالاقتراب من حلول عيد الأضحي المبارك غدا الثلاثاء.

وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر : " عيد أضحي مبارك علينا جميعا إن شاء الله" ، حيث بادله التهنئة حساب محمد حورس قائلا : " كل عام و انتم بخير و السنه الجاي يكون جمال علي كرسي عرش مصر.. كانت اتمنا اقولها لحضرتك بس انا عارف ان ده مش طموحك".

من جانبه علق نجل مبارك قائلا : "الجزء الاول جميل ..الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك .. كويس جدا وخلينا نركز في العيدكل عام وحضرتك بخير".