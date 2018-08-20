علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس جمال حرام عليك"

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علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"
علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

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عيد الاضحى

جمال مبارك

تهنئة

علاء مبارك

تغريدة

بعث علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهنئة لمتابعيه وأصدقائه بالاقتراب من حلول عيد الأضحي المبارك غدا الثلاثاء.

وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر : "  عيد أضحي مبارك علينا جميعا إن شاء الله" ، حيث بادله التهنئة حساب محمد حورس قائلا : " كل عام و انتم بخير و السنه الجاي يكون جمال علي كرسي عرش مصر.. كانت اتمنا اقولها لحضرتك بس انا عارف ان ده مش طموحك".

من جانبه علق نجل مبارك قائلا : "الجزء الاول جميل ..الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك .. كويس جدا وخلينا نركز في العيدكل عام وحضرتك  بخير".


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