» مكة تناشد الحجاج بهذا الأمر فى يوم عرفات

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طالبت إمارة مكة المكرمة، من الحجاج عدم الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح، على أن يستمر التحذير حتى اليوم الإثنين.

وأضافت أن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدى إلى جريان السيول.

وتابعت إمارة مكة المكرمة، عبر "تويتر"، أن سرعة الرياح بلغت 85كلم، وأمطار عرفة تبلغ 20 ملم وهى متفرقة على منى والعاصمة المقدسة يستمر التحذير حتى العاشرة مساء.

ويذكر أن هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات المطر فى منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفى منطقة جبل عرفات، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.

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