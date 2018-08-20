طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الدور الثاني فى وقفة العيد

عمرو محمد-متابعات
واصل طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات الدور الثاني، فقد بدأ منذ قليل أداء مادة الاستاتيكا والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية.
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه الطلاب يؤدون امتحاناتهم فى مواد الفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا.
وأوضحت الوزارة أنه يؤدى الامتحان فى الشعبة بمادة الفلسفة والمنطق 11388 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5376 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية الرياضيات فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 3588 طالبًا وطالبة .
وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بدأت 11 أغسطس الجارى وتنتهى اليوم الاثنين.
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