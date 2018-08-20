  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:09 ص
بحث متقدم
علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس جمال حرام عليك"

يهودي يطلب من " قنديل" قبول هذا الأمر

يهودى يطلب من "قنديل" قبول هذا الأمر

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر

كريمة: "بعض المتنطعين سايرين علي مبدأ خالف تعرف"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك والسوق السوداء

مستشفى المنصورة الجامعي

تفاصيل صادمة بواقعة "إيدز طوارئ المنصورة"

صلاح

مدافع ليفربول السابق: صلاح تسبب في رحيلي عن الفريق

طفل الزقازيق

طفل بالابتدائي ينتحر ويترك لأسرته رسالة لا تُصدّق

عروس الشرقية

العروس رأت "حلم مرعب" وتحقق قبل الفرح بساعات

خافيير أجيري

تعليق صادم من المدير الفني الجديد للمنتخب على "صلاح"

تابوت الإسكندرية

الآثار تكشف عن حقيقة الهياكل العظمية في تابوت الإسكندرية

شاهد.. أصعر مليارديرة فى العالم

الصفحة الأخيرة

كايلى جينر
كايلى جينر

المصريون

أخبار متعلقة
#

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

#

شاهد.. الننى يغسل أحزان المونديال في "المالديف"

#

«فيفا» يتعاقد مع شركة مصرية لرعاية مونديال روسيا

#

بالأسماء والتردد.. 5 قنوات تذيع كأس العالم مجانًا

كايلي جينر

مليارديرة

نشرت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال كايلي جينر أخت كيم كاردشيان، وأصغر مليارديرة في العالم صوراً لها في تطبيق “إنستغرام” السبت، تظهرها بلون شعر أشقر فاتحاً. وتفاعل معجبو جينر بغبطة إزاء مظهرها الخارجي الجديد.

وكتبت إحدى متابعاتها: “أنا مبهورة جداً بهذا المظهر”، وعلقت أخرى: “أنصحك أن تبقي شقراء”، واتفقت ثالثة مع السابقتين قائلة: “جمال لا يصدق”.
وقالت صحيفة “فوربس″على موقعها في 11 يوليو، إن جينر التي بلغت 21 عاماً، ستصبح أصغر مليارديرة في العالم ممن يجمعون ثرواتهم بأنفسهم، وليس عن طريق الميراث، مشيرة إلى أن الفتاة تملك منذ 2016 ماركة تجارية خاصة بها لأدوات التجميل، وبلغت ثروتها حينذاك 900 مليون دولار. وفي مايو الماضي صبغت كيم كاردشيان شعرها، احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لزواجها من مغني الراب كاني ويست، ونشرت مقطع فيديو حينئذ بمظهرها الجديد أيضاً على إنستغرام، وقالت كاردشيان (37 عاماً) في الفيديو: “مرة أخرى أصبحت شقراء. اللون الأشقر الفاتح هو لوني المفضل وقد صبغت شعري بهذا اليوم احتفاءً بذكرى زواجي”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة أفنيرى أول صحفى إسرائيلى أجرى حوار مع عرفات
» مكة تناشد الحجاج بهذا الأمر فى يوم عرفات
» بالفيديو.. فلبينية تعلن إسلامها في الهاتف
» شاهد.. أصعر مليارديرة فى العالم
» 2025 .. إنتاج أول سيارة ماركة "أبل"
» العثور على "أتلانتس" الألمانية بطريقة غير متوقعة
» عالم يكتشف "المدينة المفقودة" بأمريكا
» جماهير "ريال مدريد" تعاقب الفريق بطريقة موجعة
» مجهولون يطلقون النار على السفارة الأمريكية بأنقرة
» "الناظر" يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن "الأضاحي"
» تعليق السعودية على الأمطار المنهمرة على المملكة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء