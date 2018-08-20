شاهد.. أصغر مليارديرة فى العالم

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كايلى جينر
كايلى جينر

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كايلي جينر

مليارديرة

نشرت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال كايلي جينر أخت كيم كاردشيان، وأصغر مليارديرة في العالم صوراً لها في تطبيق “إنستغرام” السبت، تظهرها بلون شعر أشقر فاتحاً. وتفاعل معجبو جينر بغبطة إزاء مظهرها الخارجي الجديد.

وكتبت إحدى متابعاتها: “أنا مبهورة جداً بهذا المظهر”، وعلقت أخرى: “أنصحك أن تبقي شقراء”، واتفقت ثالثة مع السابقتين قائلة: “جمال لا يصدق”.
وقالت صحيفة “فوربس″على موقعها في 11 يوليو، إن جينر التي بلغت 21 عاماً، ستصبح أصغر مليارديرة في العالم ممن يجمعون ثرواتهم بأنفسهم، وليس عن طريق الميراث، مشيرة إلى أن الفتاة تملك منذ 2016 ماركة تجارية خاصة بها لأدوات التجميل، وبلغت ثروتها حينذاك 900 مليون دولار. وفي مايو الماضي صبغت كيم كاردشيان شعرها، احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لزواجها من مغني الراب كاني ويست، ونشرت مقطع فيديو حينئذ بمظهرها الجديد أيضاً على إنستغرام، وقالت كاردشيان (37 عاماً) في الفيديو: “مرة أخرى أصبحت شقراء. اللون الأشقر الفاتح هو لوني المفضل وقد صبغت شعري بهذا اليوم احتفاءً بذكرى زواجي”.


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