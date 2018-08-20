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حبس 31 إخوانيًا بتهمة إثارة الفوضى

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 31 متهمًا من كوادر اللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم بمحاولة إحياء تنظيم الإخوان وإثارة الفوضى ونشر أخبار كاذبة بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة.

والمتهمون هم كل من: على محمد عبد الحميد الحلاج، محمد حسن محمد الزنفلي، محمد عبد الله محمد الركابي، رمضان عطيه عبد المولى السقا، عبد الحميد أبو النجا حامد، صلاح مغنى عبد الفتاح الدمرداش، حسن أنصاري محمد سعد، محمد محمود عزت محمد على، عمر سمير بدوى عبد الله، عبد الرحمن عبد الوهاب محمد بيومي، السعيد عبد الله السيد عبد الله، محمد البدري عبد الرحمن صادق، محمود محمد متولي أمين، أحمد مرسي رزق محب، أحمد فوزى أحمد عطية.

كما ضمت قائمة المتهمين: أحمد محمد مصطفى عبد الخالق، علاء الدين سعد محمود، على محمود سيد عبد العال، مصري عمر محمود جامع، ياسر محمود محمد خفاجى، مصطفى محمد مصطفى الخولى، يحيى عبد الستار حسن، محمود محمد عبد النبي، عبد الرحمن كمال محمود، زينب محمد أبو عونة، محمد جمال على حسين، أحمد محمود إسماعيل مرزوق، مصطفى أمين مصطفى عبد الله، رأفت محمد السيد، حسام السيد أنور، محمد محمود عبد الحميد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة إحياء أهداف التنظيم الإرهابي.

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