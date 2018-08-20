فرحات: هذه أحلامى لمصر

20 أغسطس 2018 - 10:01 ص

وضع الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، مجموعة من المطالب الاجتماعية والسياسية اعتبرها بمثابة الأحلام التى يتمنى أن تتحقق، مشيرًا إلى أن أول هذه الأمور أن تختفي الزحمة والتلوث والمعارك والنفاق من الشوارع.

وأضاف فرحات خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "أحلم بوطن يجد فيه الفقير سكنًا صغيرًا محاطًا بحديقة نظيفة وشوارع واسعة ويستنشق فيه نسائم الهواء النقي، وحلال بعد ذلك علي الأثرياء قصورهم، أحلم بأن يتعلم أبناء وطني تعليما راقيا دون تكلفة، وأن يصبح المواطنون قومًا عقلاء ورحماء وحسني الخلق".

وتابع الفقيه الدستور قائلا: "أحلم المساواة لا فضل فيه لشخص علي آخر إلا بطيبات الأعمال، أحلم بوطن يكفل الحاجات الأساسية للمواطنين، أحلم بوطن ينتج أفراده كل ما يحتاجون ويسهمون في العلم والفن والحضارة الإنسانية، أحلم بوطن خال من الكلمة القبيحة ويبتسم فيه الجميع في وجوه البعض، أحلم بوطن يضع أطفاله تيجانا فوق الرءوس ويحترم نساءه ويحتفل بهم كما تحتفل الطبيعة بالزهور".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي على المنشور فقال هشام عزت: "أحلام مشروعة"

وأضافت نشوى محمد: "اللهم استجب"

وتابع رياض محمد: "أحلام مشروعة نستطيع تحقيقها".